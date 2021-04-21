شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز لمواجهة نكانا الزامبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نادي نكانا الزامبي في اللقاء الذي يقام اليوم بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي
خط الوسط: عمر جابر - محمود حمادة - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمد فاروق
خط الهجوم: إيريك تراوري
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد الشناوي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - إبراهيم حسن - محمد الجباس - دييجو رولان
وخرج من القائمة، عبد الرحمن أيمن ومحمود صابر وجون أنطوي وطارق طه