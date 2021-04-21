شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب المباراة لمواجهة نكانا بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة فريق نادي بيراميدز إلى استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا استعدادا لخوض مباراة نكانا المقرر لها في الثالثة عصر اليوم، بمدينة ندولا في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وعقد المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى الملعب لإعلان التشكيل وخطة اللعب، التي سيعتمد عليها في مواجهة الفريق الزامبى.

ويحتاج بيراميدز للفوز على الفريق الزامبي بملعبه، لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية، بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، وضمن الرجاء المغربي التأهل عن هذه المجموعة (الرابعة)، بشكل رسمي، بعدما حصد 12 نقطة من 4 لقاءات.