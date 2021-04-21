شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلي يفوز على سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره فريق سموحة، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم الفريقان عرضًا قويًا، لكن المارد الأحمر نجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 3 أشواط دون رد.

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إذ تقدم فريق القلعة الحمراء في الشوط الأول بنتيجة (25-19)، ثم أنهى الشوط الثاني لصالحه بنتيجة (25-10)، قبل أن ينهي الشوط الثالث لصالحه أيضًا بنتيجة (25-18).

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على نظيره الصيد بنتيجة (3-0) ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.