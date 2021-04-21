شكرا لقرائتكم خبر عن مالك ليفربول يعتذر للجماهير بسبب دعمه لمشروع دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الأميركي جون دبليو هنري مالك نادي ليفربول الإنجليزي،، اعتذاره، لجماهير النادى بسبب الدور الذي لعبه في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي المهدد بالانهيار بعد 48 ساعة على الإعلان عنه، وذلك نتيجة انسحاب الأندية الإنجليزية الستة من المشروع.

وقال هنري في مقطع فيديو نشره النادي في موقعه الرسمي إن المشروع كان سينجح فقط لو حظي بالدعم الكامل من الجمهور، وهذا الأمر لم يحصل بعدما أبدت جماهير الأندية الإنجليزية الستة اعتراضها الشديد على البطولة التي من المفترض أن تنافس دوري الأبطال.

وتحت الضغط الهائل من المشجعين، السياسيين والمسؤولين الكرويين المحليين والقاريين والدوليين، اتخذت أندية الدوري الممتاز ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشلسي وتوتنهام قرار العدول عن المشاركة في المخطط الذي وصفه رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بـ«الانشقاقي».

وتتجه الأنظار الآن نحو إسبانيا وإيطاليا لمعرفة الخطوة التالية للمؤسسين الستة الآخرين، أي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من «لا ليجا»، ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان من «سيري أ».

وأقر الرجل الذي توج ليفربول خلال حقبته بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 1990 بعدما تفوق الموسم الماضي على مانشستر سيتي، بأن «المشروع لم يكن ليبصر النور من دون دعم المشجعين»، مضيفاً «لم يفكر أحد خلاف ذلك المضي قدما رغم معارضة الجماهير في إنجلترا. خلال هذه الساعات الـ 48، كنتم واضحين جداً، لقد سمعناكم. لقد سمعتكم».

وتحدث هنري عن «الأذى» الذي شعر به، واعتذر أيضاً للمدرب يورجن كلوب وموظفيه ولاعبيه، مشيراً إلى أن أياً منهم لا يتحمل أي مسؤولية عن

هذا الاضطراب الذي أحدثه المشروع.

وقال الأميركي إنه يتحمل المسؤولية الشخصية الكاملة عن «السلبية غير الضرورية»، معتبراً أن المشجعين أظهروا «قوتهم المشروعة».

وركّز هنري على أهمية الجمهور بالقول «إذا كان هناك شيء واحد أظهره هذا الوباء الرهيب (كورونا) بشكل لا لبث فيه، هو مدى أهمية المشجعين لرياضتنا ولكل رياضة، هذا الأمر جليٌ في كل ملعب فارغ من الجمهور الغائب عن غالبية الدوريات والبطولات بسبب تداعيات»كوفيد-19«.