شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة قبل مواجهة الأرجنتين وإسبانيا.. محمد صلاح لا يرحم منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت قرعة أولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها صيف العام الجاري، منتخب مصر الأولمبي في مواجهة كل من منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، بالإضافة إلى منتخب أستراليا، فيما تحمل سجلات نجم الفراعنة الأول محمد صلاح بشرى سارة للمصريين.

ومن المتوقع أن يقود النجم المصري محمد صلاح المنتخب الأولمبي كأحد اللاعبين الثلاثة «فوق السن» المسموح بمشاركتهم في البطولة، فيما يملك «الملك المصري» سجلًا رائعًا من الناحية التهديفية أمام منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وخاض محمد صلاح 3 مباريات مع المنتخب الأول ضد منتخبات أوروبية، نجح في هز الشباك فيها جميعًا، إذ جاءت أولهم أمام البوسنة والهرسك في 2014، واستطاع نجم ليفربول حاليًأ في تسجيل هدفًا في فوز الفراعنة 2-0.

المباراة الثانية جاءت أمام البرتغال في عام 2018، استعدادًا لخوض كأس العالم، وهي المباراة التي خسرها منتخب مصر بهدفين لهدف واحد سجله حينها أيضًا محمد صلاح.

أما المباراة الثالثة، فكانت أمام روسيا في كأس العالم 2018، وحينها خسرت مصر بثلاثة أهداف إلا أنها سجلت هدفًا وحيدًا من ركلة جزاء نفذها صلاح كذلك.

وعلى مستوى المنتخب الأول، خاض صلاح مباراتين ضد منتخبات أمريكا الجنوبية، بل ضد منتخب واحد من أمريكا الجنوبية هو تشيلي، ونجح في زيارة شباكه في المرتين، إذ سجل في المباراة الأولى التي انتهت بفوز تشيلي 2-1 في 2013، وكذلك هز الشباك في فوز تشيلي 3-2 في 2014.

ولم يختلف الوضع بالنسبة لنجم ليفربول في مشاركته الوحيدة في الأولمبياد مع منتخب مصر عام 2012، إذ نجح خلالها أيضًا في هز شباك منتخب بلاروسيا الأوروبي ليقود مصر للفوز 3-1، كما استطاع التسجيل في شباك البرازيل، إحدى ممثلي أمريكا الجنوبية، رغم خسارة الفراعنة 3-2.