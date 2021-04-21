شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد سموحة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة مهمة اليوم الأربعاء، أمام نظيره سموحة، على أرض ملعب السلام.

ويلتقي الفريقان في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر الدوري المصري الممتاز، موسم 2020-2021، ويستقبل النادي الأهلي ضيفه الفريق السكندري في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة قناة On time sports، وإذاعة الشباب والرياضة.

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وكان الأهلي قد حقق فوزًا على حساب غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة، واستطاع أن ينهي اللقاء لصالحه بنتيجة (2-1).

ويحتل فريق القلعة الحمراء حاليًا وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 33 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الثامن برصيد 24 نقطة فقط.

ومن المقرر أن يشارك محمد الشناوي حارس المارد الأحمر، في مباراة اليوم بعد تأكد سلبية المسحة الخاصة به وتعافيه من فيروس كورونا (كوفيد-19).

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامى ربيعة كوكا، سعد سمير، بدر بانون، أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى أفشه

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر