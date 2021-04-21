شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو: أنيلي تحدث إلى اللاعبين عن دوري السوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس إن رئيس النادي أندريا أنيلي تحدث إلى اللاعبين عن دوري السوبر الأوروبي المقترح الثلاثاء.

ويوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي، وإنتر ميلان المتصدر، وميلان بطل أوروبا سبع مرات، من ضمن 12 نادياً بارزاً اقترحت تأسيس البطولة الجديدة.

ولعب أنيلي دوراً كبيراً في هذه الخطوة، وتم تعيينه نائباً لرئيس المجموعة المنشقة. وكان الدور الذي لعبه المسؤول الإيطالي في تأسيس دوري السوبر مفاجئاً، لأنه سينافس مباشرة دوري أبطال أوروبا التابع لليويفا، رغم أن ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي من أقرب أصدقائه.

وقال بيرلو في مؤتمر صحفي قبل مباراة يوفنتوس أمام بارما الأربعاء: المشروع الذي نتحدث عنه من أجل المستقبل، جاء الرئيس نفسه هذا الصباح ليحدثنا عن هذا المشروع المستقبلي. لكن علينا التفكير في الحاضر وهدفنا التأهل لدوري الأبطال، حدثت تغييرات كثيرة على مر السنوات من دوري الأبطال نفسه إلى الطريقة التي نلعب بها وقواعد اللعبة، لكني لست أفضل شخص لتقديم تفسيرات.

وتبخرت آمال يوفنتوس تقريباً في الفوز بلقبه العاشر على التوالي في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يبتعد بفارق 13 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر قبل سبع مباريات من النهاية.

لكن بيرلو حصل على دفعة قبل مباراة الغد بعودة كريستيانو رونالدو هداف الفريق بعد غيابه عن الهزيمة مطلع الأسبوع أمام أتلانتا.

وأضاف بيرلو: تعافى رونالدو ويمكنه اللعب الأربعاء. يحتاج جيانلويجي بوفون وباولو ديبالا للعب لاستعادة لياقتهما. لعبنا مباراة صعبة أمام أتلانتا، لكن ديبالا قدم أداء جيداً. لم يلعب منذ فترة طويلة وواجهنا مباراة صعبة لكنه اثبت نفسه. مباراة الغد قد تمنحه الاستمرارية.