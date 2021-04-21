اخبار الرياضه

أول نادي إسباني يعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -    

أعلن نادي أتليتيكو مدريد، في بيان له اليوم الأربعاء، عن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي، ليكون أحدث المنسحبين من مشروع البطولة الوليدة.

وأكد أتليتيكو في بيانه أن المسابقة التي كان يريد المشاركة فيها لم تعد قائمة بنفس الشكل، مشيراً إلى أن اللاعبين والجهاز التدريبي يشعرون بالسعادة لهذا القرار.

وكانت أندية الممتاز قد أعلنت انسحابها من دوري السوبر الأوروبي أمس، الثلاثاء، ليصبح المشروع في مهب الريح بعد 48 ساعة من إطلاقه.

وكان مانشستر سيتي أول ناد يترك المسابقة الجديدة تلاه مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام هوتسبير، قبل أن يكمل عقد المنسحبين الإنجليز من البطولة الانفصالية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا