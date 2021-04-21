أول نادي إسباني يعلن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي أتليتيكو مدريد، في بيان له اليوم الأربعاء، عن انسحابه من دوري السوبر الأوروبي، ليكون أحدث المنسحبين من مشروع البطولة الوليدة.

وأكد أتليتيكو في بيانه أن المسابقة التي كان يريد المشاركة فيها لم تعد قائمة بنفس الشكل، مشيراً إلى أن اللاعبين والجهاز التدريبي يشعرون بالسعادة لهذا القرار.

وكانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت انسحابها من دوري السوبر الأوروبي أمس، الثلاثاء، ليصبح المشروع في مهب الريح بعد 48 ساعة من إطلاقه.

وكان مانشستر سيتي أول ناد يترك المسابقة الجديدة تلاه مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام هوتسبير، قبل أن يكمل تشيلسي عقد المنسحبين الإنجليز من البطولة الانفصالية.