شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب ليفى موانواسا لمواجهة نكانا بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق نادي بيراميدز إلى ستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا استعدادا لخوض مباراة نكانا المقرر لها فى الثالثة عصر اليوم، بمدينة ندولا في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى الملعب لإعلان التشكيل وخطة اللعب، التى سيعتمد عليها فى مواجهة الفريق الزامبى.

ويحتاج بيراميدز للفوز على الفريق الزامبي بملعبه، لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية، بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، وضمن الرجاء المغربي التأهل عن هذه المجموعة (الرابعة)، بشكل رسمي، بعدما حصد 12 نقطة من 4 لقاءات. ويحتل بيراميدز، وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع نكانا، بينما ضمن الرجاء المغربي التأهل رسميًا بعدما وصل إلى 12 نقطة، ويبقى نامونجو التنزاني في المركز الأخير بلا نقاط. وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف مهمة إدارة مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى للنيجيري جوزيف أوجابور حكما للمباراة ويعاونه المساعد الأول النيجيري، إيفوسا سيليستين إيجويدا، والمساعد الثاني من ليسوتو، سيزا شون سيزا، والحكم الرابع من نيجيريا، قادري أديمبي ، ولم يسبق أن أدار أوجابور أي مباراة للفريقين، وقاد مباراة واحدة في النسخة الحالية للكونفيدرالية، بين الاتحاد البيضاوي المغربي وإيساك البنيني ، وسبق أن أصدر الكاف قرارا، بمنع الحكم النيجيري من إدارة المباريات لمدة عام، بسبب محاولة للتلاعب في النتائج.



بيراميدز يستعد لنكانا



بيراميدز يصل ملعب نكانا



بيراميدز



خالد عبد الله ومحمود فتح الله



فريق بيراميدز