شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح موسيمانى للاعبى الأهلى قبل مواجهة سموحة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بعدم التهاون في مباراة سموحة الليلة في الدوري أو خوضها بنوع من الغرور بعد الفوز في القمة الأخيرة أمام الزمالك، وشرح موسيماني للاعبي الأهلي فى محاضرة أخيرة أهمية التركيز في مباراة سموحة خاصة وأن المنافس قوي ويقدم كرة جماعية وسريعة.

وأكد المدير الفني للاعبي الفريق أنه من المهم "نسيان" مباراة القمة الأخيرة والفوز الذي تحقق فيها على الزمالك بهدفين لهدف وأن يكونوا في كامل تركيزهم الليلة في مباراة سموحة واللعب بجدية منذ أول دقيقة.

وأكد موسيماني أن المباريات التى تلقي المواجهات الكبرى تحتاج مجهود كبير وتركيز أكبر لأن بعض اللاعبين يخوضون مثل هذه المباريات بدون تركيز وهو ما قد يؤدي إلى خسارة نقاط في هذه المباريات.

وأوضح موسيماني أن مباراة سموحة بـ3 نقاط هامة في رحلة الصعود لقمة الدوري والحفظ على لقب الدوري للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخ النادي.

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، اختبارا محليا عندما يستضيف سموحة بإستاد الأهلي في السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة الإنتصارات بعدما فاز الأحد الماضي على الزمالك بهدفين لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة الرابطة لبطولة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة سموحة كلا من: محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.