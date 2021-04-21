شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الوقوع فى مجموعة الموت.. تاريخ فراعنة كرة القدم فى الأولمبياد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم التي أجريت اليوم عن وقوع مصر في مجموعة الموت، بجوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتحقق للمنتخب الوطنى السيناريو الأسوأ فى القرعة والوقوع فى مجموعة الموت، خاصة بتواجد منتخبات قوية للغاية فى جميع التصنيفات، منها الأرجنتين فى التصنيف الأول، وإسبانيا فى التصنيف الثانى، بالإضافة إلى فرنسا فى التصنيف الرابع.

ويقص منتخب مصر شريط المشاركة في منافسات كرة القدم بالأولمبياد، أمام إسبانيا الخميس 22 يوليو فى الساعة التاسعة والنصف صباحاً، ثم يخوض الفراعنة الصغار المواجهة الثانية ضد الأرجنتين، الأحد 25 يوليو التاسعة والنصف صباحاً، ويختتم المنتخب الأولمبي منافسات المجموعة الثالثة بمواجهة أستراليا، الأربعاء 28 يوليو الواحدة ظهراً.

ونرصد فيما يلى تاريخ الفراعنة مع المشاركات الأوليمبية..