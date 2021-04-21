شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف مدير الكرة من جديد ومحمود سعد أقوى المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي الزمالك، إعادة فتح ملف تواجد مدير كرة ضمن الجهاز الفني للفريق الكروي، بعد غلق هذا الملف خلال الفترة الماضية، وكشف حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية، عزم النادي الأبيض تعيين مديرا للكرة ضمن الجهاز الفني للفريق، وجاري في الوقت الحالي دراسة أكثر من أسم مرشح لهذا المنصب.

وكانت تتجه النية داخل إدارة نادي الزمالك لعدم تعيين مدير للكرة بالجهاز الفني الجديد، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك بعد اعتذار أسامة نبيه، المدرب العام بالفريق، عن تولي منصب مدير الكرة إلى جانب عمله الفني، مما دفع كارتيرون لرفض وجود مديرًا للكرة فى جهازه المعاون.

وقال السمري في تصريحات تليفزيونية أن محمود سعد نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني السابق لاتحاد الكرة هو المرشح الأولي لتولي هذا المنصب خلال الساعات القليلة القادمة.

وقرر مسئولو نادي الزمالك فتح ملف مدير الكرة من جديد، بعد ساعات قليلة من خسارة مباراة القمة أمام النادي الأهلي مساء الأحد الماضي، بهدفين مقابل هدف ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز.

وشدد السمري في تصريحاته أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ستعقد اجتماع عاجل خلال ساعات من أجل تواجد مدير كرة بالقلعة البيضاء، ويعتبر محمود سعد الأقرب لتولي هذا المنصب نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها.