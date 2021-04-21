هل يعود الشناوى لتشكيلة الأهلى أمام سموحة رغم تألق على لطفى فى القمة ؟

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء مباراة جديدة ضمن مؤجلات الدوري المصري أمام سموحة السكندري بإستاد الأهلي في السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز .

وقبل المباراة بساعات قليلة لم يحسم موسيمانى صاحب مركز حراسة المرمى، حيث يدرس طريقين فى مباراة سموحة إما إستمرار الدفع بالحارس البديل على لطفي في مباراة الليلة بعد تألقه اللافت للنظر في مباراة الزمالك الأخيرة بعدما تصدى لركلة جزاء وأنقذ مرمى الأهلي من عدة فرص مُحققة ، حيث يدرس جهاز الاهلى الاستعانة بـ"على لطفي" لأسباب معنوية وحتى يتم مكافأة الحارس على تألقه أمام الزمالك.

فى المقابل يفكر موسيمانى فى الدفع بالشناوى فى التشكيلة الاساسية لاسيما أنه الحارس الاساسى للفريق ولابد من عودته للفورمة الفنية والبدنية قبل انطلاق مباريات دور الثمانية بدوري الابطال الافريقى ، ويحسم موسيمانى القرار النهائى فى المحاضرة النهائية للمباراة.

شارك محمد الشناوي في 20 مباراة مع الأهلي، خرج بشباك نظيفة في 10 مباريات، بينما استقبلت شباكه 13 هدفاً في 10 مباريات أخرى من بينها هدفي بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.

وشارك علي لطفي مع الأهلي فى 15 مباراة منذ انضمامه للأحمر فى يناير 2018، وخرج بشباكه نظيفة فى 11 مباراة، واستقبلت شباكه 9 أهداف فى 4 مباريات.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط على الزمالك المتصدر، لكن الأهلي لعب ٣ مباريات أقل، فيما يتواجد سموحة في المرتبة الثامنة برصيد 24 نقطة.

ويتسلّح الأهلي أمام سموحة الليلة بمعنويات لاعبيه العالية بعد إسقاط الزمالك في قمة الكرة المصرية الأخيرة ، وكذلك بعودة محمد الشناوي حارس الفريق الذي تعافي من فيروس كورونا مؤخراً بعدما حرمه من المشاركة في مباراة القمة.