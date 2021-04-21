شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطدم ببطل كينيا فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للطائرة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى محمد اللقاني مع نظيره الموانئ الكينى فى إطار دور الثمانية ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس الجمعة المقبل .

و يقام دور النصف نهائى يوم 26 أبريل الجارى على أن يقام النهائى يوم 27 من نفس الشهر.

نجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالبطولة، بعدما نجح فى الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0 فى أولى مواجهاته وعلى إسبوار الكونغولى فى ثان مواجهاته بنفس النتيجة و أخيرا على الجمارك النيجيرية 3/0 أيضا .

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا بتونس كل من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى، ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة، ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.

واعتذر فريق الأهلى عن المشاركة فى هذه النسخة، على الرغم من أنه حامل لقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره.