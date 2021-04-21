شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: شكراً للزمالك على رفض باسم مرسى.. سنبيعه بـ40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - راهن بكرى سليم، المدير التنفيذى لمصر المقاصة، على حسم باسم مرسى مهاجم الفريق للقب هداف الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال بكرى سليم فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" كنا ننوى إعارة مروان حمدى للزمالك ولكن مسئولو القلعة البيضاء أصروا على حسم الصفقة بطريقة البيع النهائى ووافقنا على بيعه لهم مقابل 11 مليون جنيه .

وكشف المدير التنفيذى للمقاصة ، تعاقدنا مع باسم مرسى مقابل مليون جنيه وسوف نبيعه على طريقة فرج عامر رئيس سموحة بـ 40 مليون جنيه".

ويضيف بكرى سليم:" باسم مرسى سيكون هداف الدوري الممتاز بنهاية الموسم الجارى بإذن الله ، وأعلم أنه كان قريباً من العودة للزمالك قبل التعاقد معنا ، وشخص معين رفض الصفقة ونشكره على هذا الرفض فهى هدية لاترد وقلة خبرة منه، وباسم سوف يتألق معنا ويكون الهداف ونبيعه ونستثمر فيه كمان".

وتحدث محمد عظيمة، المدير الفني لفريق المقاصة، عن سر الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء بدور الـ16 لكأس مصر، وقال هو مكسب مهم لأنه قاد فريقه إلى دور الثمانية بكأس مصر، موجها الشكر للاعبين على المجهود والوعي الخططي الذين استوعبوه خلال فترة قصيرة قرابة أسبوعين أو ثلاثة.

أضاف: "في الفترة القادمة هناك بعض الأخطاء سنعمل على تصحيحها ونعد بالأفضل في القادم"، مشيرا إلى أن هشام محمد تعرض لكدمة في قدمة وقمنا بتغييره سريعا وشارك بدلا منه مصطفى شبيطة وقدم أداء طيبا، وكان هناك استعجال في اللاعبين بالشوط الثاني.