بمشاركة 96 لاعبا.. انطلاق النسخة التاسعة لبطولة الجونة للإسكواش 20 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تستضيف مدينة الجونة، أهم مدن شركة اوراسكوم للتنمية، فعاليات النسخة التاسعة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2021، خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو المقبل، بحضور نخبة من أهم نجوم اللعبة على مستوى العالم، وبمشاركة 96 لاعباً من الرجال والسيدات.

تعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار. وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث سيتم إذاعتها دولياً عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.

قال المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة: "نشعر بفخر كبير لاستضافة النسخة التاسعة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، وتأتي تلك البطولة استكمالا لجهود شركة أوراسكوم للتنمية لتعزيز المناخ الرياضي في مصر، كجزء من استراتيجية الشركة لدعم الشباب الموهوبين في مختلف المجالات، وكذلك تحقيق حلمهم للوصول إلى العالمية."

وأضاف الحمامصي "استمرار أوراسكوم للتنمية في استقبال وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية والفنية من ضمنها بطولة الجونة الدولية للاسكواش يعكس مدى استعداد وكفاءة البنية التحتية التى نتميز بها، حيث نعمل دائما على تنشيط وترويج السياحة في مصر، وفتح آفاق جديدة للجذب السياحي من خلال طرق أبواب جديدة للسياحة - مثل السياحة الرياضية والفنية".

على مدار أكثر من ثلاثين عاما، حرصنا على ان تكون مدينة الجونة مركزا لأهم الفعاليات الرياضية العالمية حيث تستضيف بطولة الجونة الدولية المفتوحة للسكواش لاعبين من 19 دولة مما يؤكد على ريادة مدينة الجونة واستعداداتها لاستضافة مختلف الاحداث الرياضية والثقافية والفنية.

وعبر عمرو منسي، مؤسس بطولة الجونة الدولية الاسكواش و الرئيس التنفيذي لشركة I-Events الشركة المنظمة للبطولة، عن سعادته بتنظيم البطولة التاسعة الدولية للاسكواش و هي واحدة من أهم بطولات الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، نظراً لأهميتها في الموسم الرياضي بما يعزز فرصة مصر دائماً فى استضافة مثل تلك البطولات العالمية فى رياضات ومجالات مختلفة ،ونشعر بفخر كبير لاستضافتنا وتنظيمنا لبطولات دولية بهذا الحجم، خاصة أن تأثيرها الإيجابى يأتى على العديد من المستويات، من أهمها رعاية وتنمية أصحاب المهارات والمواهب فى مصر، وإيجاد مناخ رياضى جاذب يجعل الوصول للعالمية حلم لكل الشباب الموهوبين، خاصة عندما يروا أمام أعينهم نجوم العالم فى رياضة يحبونها يتنافسون على أرض مصر.

مضيفا" إلى أن نحن حارصون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل حازم ومنضبط، مع توفير أدوات الوقاية والتعقيم وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الحضور لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة وأن هذه البطولة الدولية ستشهد حضوراً كبيراً لما لها من تأثير إيجابي على العديد من المستويات، إلى جانب دورها في رعاية وتنمية أصحاب المهارات والمواهب فى مصر، وخلق مناخ رياضي جذاب.

كما قال اليكس جوه، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش: "بطولة الجونة الدولية للاسكواش هي من أبرز بطولات الجولة الدولية للاتحاد، وانا متحمس لمشاهدة احداثها في الشهر المقبل."وأضاف: "لم نستطع إقامة البطولة في 2020، نظراً لجائحة فيروس كورونا. لكن هذا العام، وبفضل مجهودات عمرو منسي وفريق عمل I-Events والجونة، ستعوضنا بطولة هذا العام عما حدث العام الماضي."

يذكر ان البطولة يتم عقدها سنوياً في ست دول مختلفة حول العالم وهي "الولايات المتحدة – هونغ كونج – انجلترا – مصر – الامارات – قطر " وتنظم النسخة التاسعة من البطولة الدولية للأسكواش بواسطة شركة " I-Events " بالشراكة مع أوراسكوم للتنمية. ، حيث تحظى البطولة بمجموعة كبيرة من الرعاة، والتي تضم أسماء كبيرة من مختلف المجالات والمجالات؛ بما في ذلك البنك التجاري الدولي (CIB) كراعي مدعم و CARRIER كراعي البلاتيني وهم قدمو الدعم للبطولة منذ إنطلاقها.