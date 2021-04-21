المقاصة: من رفض عودة باسم مرسي للزمالك "قليل الخبرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أن باسم مرسي لاعب الفريق يسير بخطى جيدة، مؤكدًا أنه سيصبح هداف الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وانتقل مرسي إلى صفوف المقاصة مطلع الموسم الجاري قادما من الإنتاج الحربي، وسجل البالغ من العمر 29 عاما، 5 أهداف في بطولة الدوري حتى الآن بفارق 4 عن أحمد سمير لاعب طلائع الجيش ومتصدر ترتيب الهدافين.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال سليم: "باسم مرسي لاعب جيد، يسير بخطى مميزة هذا الموسم".

وأضاف: "باسم مرسي سيصبح هداف الدوري هذا الموسم، ننتظر تألقه حتى نبيعه بـ4 مليون جنيه مثلما يفعل فرج عامر رئيس سموحة".

وعن اقترابه من العودة للزمالك في وقت سابق، قال سليم: "مع احترامي للجميع، لكن من رفض عودته للزمالك (قليل خبرة)".