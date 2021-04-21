رسميا.. انسحاب أتليتكو وإنتر من مشروع سوبر ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن ناديي أتليتكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، انسحابهما من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".

وأصدر النادي الإسباني، بيانا رسميا، أكد خلاله عدم إضفاء الطابع الرسمي لانضمامه لمشروع سوبر ليج، مؤكدًا أن موافقته كانت لظروف لم تعد موجودة اليوم.

وأضاف الروخيبلانكوس أن الانسجام ضروري بين اللاعبين والجماهير والنادي.

وفي سياق متصل، أعلن إنتر ميلان الإيطالي هو الآخر، انسحابه من المشاركة في البطولة المذكورة.

وأكد النيراتزوري في بيانه الرسمي أن النادي لم يعد جزءا من المشروع، مضيفًا أنهم ملتزمون أمام الجامهير بتقديم أفضل تجربة لكرة القدم.

وشهدت الساعات القليلة الماضية حربا في كرة القدم بعدما أعلن 12 ناديا (بينهم 6 من إنجلترا) انضمامهم للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وشارك في المقترح كل من (ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، برشلونة، ريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا، ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا).

وبعد ضغوطات جمة من جانب الجماهير واللاعبين الحاليين والسابقيين، بجانب انسحاب الأندية الإنجليزية تم الإعلان عن تجميد البطولة.