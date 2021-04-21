آنييلي يعلن: لا يمكن أن يستمر سوبر ليج بعد انسحاب الإنجليز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أندريا آنييلي رئيس نادي يوفنتوس وأحد مؤسسي مشروع دوري السوبر الأوروبي، أن بطولة سوبر ليج لا يمكنها أن تستمر بعد انسحاب الأندية الإنجليزية الستة.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن آنييلي أكد أن دوري السوبر الأوروبي لا يمكن أن يستمر بعد انسحاب الأندية الإنجليزية.

وردا على سؤال عما إذا كان المشروع لا يزال من الممكن تنفيذه بعد الانسحابات ، قال:"حقيقة وصدقا لا ، من الواضح أن هذا ليس هو الحال".

وشهدت الساعات القليلة الماضية حربا في كرة القدم بعدما أعلن 12 ناديا (بينهم 6 من إنجلترا) انضمامهم للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وشارك في المقترح كل من (ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، برشلونة، ريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا، ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا).

وبعد ضغوطات جمة من جانب الجماهير واللاعبين الحاليين والسابقيين، بجانب انسحاب الأندية الإنجليزية تم الإعلان عن تجميد البطولة.

جدير بالذكر أن آنييلي هاجم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) متهما إياهم بعدم تحمل أي مخاطر اقتصادية.. طالع الحوار كاملا من هنا