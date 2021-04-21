باليوم والساعة.. ترتيب مباريات مصر في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أسفرت قرعة دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" التي ستنطلق يوم 22 يوليو المقبل، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

منافسات كرة القدم في الأولمبياد ستبدأ مع اليوم الأول من الدورة، والتي سيشهد خوض منتخب مصر لمواجهة ضد نظيره الإسباني ستكون في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت اليابان.

وتقام مباريات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو على مدار أيام 22 و25 و28 يوليو، حيث ستقام ثمان مباريات في المجموعات الأربعة خلال كل يوم على حدة.

ويرصد الخليج 365 بالتاريخ وموعد الإنطلاق، جدول مباريات مصر في الدورة الأولمبية.

الجولة الأولى "22 يوليو": مصر ضد إسبانيا "الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة".

الجولة الثانية "25 يوليو: مصر ضد الأرجنتين "الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة".

الجولة الثالثة "28 يوليو": مصر ضد أستراليا "الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة".