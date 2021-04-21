رئيس يوفنتوس عن سوبر ليج: هناك اتفاق دم بين الأندية.. وعلينا التخلص من احتكار يويفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أندريا آنييلي رئيس نادي يوفنتوس وأحد مؤسسي مشروع دوري السوبر الأوروبي، أن هناك اتفاق دم بين الأندية لاستكمال "سوبر ليج"، مؤكدًا أن المشورع لديه فرصة للنجاح بنسبة 100%.

وشهدت الساعات القليلة الماضية حربا في كرة القدم بعدما أعلن 12 ناديا (بينهم 6 من إنجلترا) انضمامهم للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وشارك في المقترح كل من (ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، برشلونة، ريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا، ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا).

وبعد ضغوطات جمة من جانب الجماهير واللاعبين الحاليين والسابقيين، بجانب انسحاب الأندية الإنجليزية تم الإعلان عن تجميد البطولة.

وخلال حوار صحفي أجراه رئيس يوفنتوس مع "كوريري ديلو سبورت"، قال: "لم نهدد أحدا، مازلنا نريد المشاركة في البطولات المحلية، كرة القدم تكمن في البطولات المحلية، الجماهير مهمة بالنسبة لنا ويجب أن تتاح لهم فرصة القدوم إلى الملعب بشكل مستمر، سنمنح الجماهير مباريات الدوري ومباريات مسابقة جديدة تقّرب الأجيال الشابة التي تبتعد عن كرة القدم".

وأضاف: " "يرغب الشباب في مشاهدة الأحداث الهامة، فهم ليسوا مرتبطين بالمنافسة المحلية مثل الأجيال السابقة -بما في ذلك أنا-، ثلث المشجعين في جميع أنحاء العالم يتابعون أندية الدوري الممتاز، 10 % يتابعون لاعبي كرة القدم وليس الأندية، والمثير للقلق هو أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا لا يهتمون بكرة القدم على الإطلاق".

وتابع: "سوبر ليج يحاكي ما يفعله الشباب على منصات الألعاب الالكترونية مثل Call of Duty أو FIFA أو Fortnite".

وواصل آنييلي حديثه: "هناك اتفاق دم بين أنديتنا، مشروعنا لديه فرصة للنجاح بنسبة 100٪، نريد إنشاء مسابقة قادرة على تحقيق فوائد لهرم كرة القدم بأكمله، من خلال زيادة توزيع الموارد على الأندية".

وأكمل: "لا نخشى العزلة، لكن أخشى احتكار يمنع الأندية واللاعبين من ممارسة حريتهم بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي.. يجب أن نخرج من هذا الوضع الاحتكاري".

واردف: "نثق في مبادرتنا ونعتقد أنها ستنجح على المدى القصير، الحوار مع المؤسسات الأوروبية مفتوح، نحن نمارس الحرية التي توفرها معاهدة الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "لقد خاطبنا رؤساء يويفا وفيفا لفتح حوار وإذا قدموا لنا شيئًا فسنقوم بتقييمه، الأندية هي الوحيدة التي تواجه مخاطر اقتصادية، لم أستطع جعلهم (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) يفهمون مدى ارتفاع المخاطر المالية للأندية أو ربما لم يرغبوا أبدًا في فهم ذلك".

وأوضح: "أعتقد أنهم (يويفا) لم يفهموا تأثير جائحة كورونا في عالم كرة القدم، يويفا مؤسسة ليس لديها مخاطر اقتصادية في الصناعة التي ينظمها والتي تتنافس معها.. يويفا يدير المسابقات ويبيع حقوقنا دون مواجهة أي مخاطر اقتصادية، يحقق فيفا ويويفا أرباحا كبيرة من لاعبينا لكنهم لا يساعدوننا في أوقات الأزمات.. عليهم اختيار ما إذا كانوا يريدون أن يصبحوا منظمين أو مروجين تجاريين".

وأتم: "نحن نصنع أجمل مشروع في العالم، وهذا يطمئنني".