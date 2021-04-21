مجموعة نارية لمصر.. فيفا يعلن قرعة أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرعة دورة الألعاب الأولمبية " طوكيو 2020" التي تم تأجيلها لتقام في صيف العام الجاري بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا لمراسل القرعة التي أقيمت صباح اليوم، الأربعاء، فإن المنتخب المصري وقع في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

ومن المقرر أن تقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بصفته بطلًا للقارة الأفريقية في بطولة تحت 23 عام والتي أقيمت في القاهرة، وصعد معه منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وجاء نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان، المكسيك، جنوب أفريقيا، فرنسا.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، هندوراس، نيوزيلندا، رومانيا.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، إسبانيا، مصر، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.