ليفربول يعتذر لجماهيره بعد أزمة سوبر ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اعتذر جون دبليو هنري مالك نادي ليفربول لجماهير الريدز، بعد أزمة دوري السوبر الأوروبيا "سوبر ليج" التي زلزلت عالم كرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية.

وعبر مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعتذر مالك نادي ليفربول لجماهير النادي وقال: "أريد أن أعتذر لجميع مشجعي نادي ليفربول عن الاضطراب الذي أحدثته خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأضاف: "المشروع لن يتم أبدًا بدون دعم الجماهير".

كما اعتذر لكلوب ولاعبيه قائلاً: "ليس لديهم أي مسؤولية على الإطلاق عن هذا الاضطراب.. أنا وحدي المسئول".

وشهدت الساعات القليلة الماضية حربا في كرة القدم بعدما أعلن 12 ناديا (بينهم 6 من إنجلترا) انضمامهم للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وشارك في المقترح كل من (ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، برشلونة، ريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا، ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا).

وبعد ضغوطات جمة من جانب الجماهير واللاعبين الحاليين والسابقيين، تم الإعلان عن تجميد البطولة.