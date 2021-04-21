مصر والسعودية في مجموعتي الموت بأولمبياد 2020

وقع منتخب مصر الاولمبي تحت 23 عامًا في مجموعة الموت بدور مجموعات الالعاب الاولمبية 2020 المقرر اقامتها في عاصمة اليابان “طوكيو” الصيف المقبل. ووضعت مصر جنبًا إلى جنب منتخبات “إسبانيا والأرجنتين وأستراليا” وهي فرق متميزة وقوية للغاية في هذه المرحلة السنية. والأمر نفسه يخص منتخب السعودي الذي سيتوجب عليه مواجهة البرازيل وألمانيا. والتالي قرعة دور مجموعات أولمبياد طوكيو 2020 المجموعة الاولى: اليابان – جنوب افريقيا – المكسيك – فرنسا المجموعة الثانية: نيوزيلندا – كوريا الجنوبية – هندوراس – رومانيا المجموعة الثالثة: مصر – اسبانيا – الارجنتين – استراليا المجموعة الرابعة: البرازيل – المانيا – كوت دي فوار – السعودية.

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