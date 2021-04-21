يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة وفاق سطيف واورلاندو في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم 21-4-2021، لحساب دور المجموعات.

يخوض نادي وفاق سطيف الجزائري مباراة الأمل الأخير أمام اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، على ملعب الأخير بمدينة جوهانسبورغ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021.

ويدخل نادي نادي وفاق سطيف المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما انتزع صدارة ترتيب الدوري الجزائري للمحترفين، إثر فوزه أمام ضيفه شبيبة القبائل، بهدفٍ دون رد، يوم الخميس الماضي.

وسيبحث وفاق سطيف عن تحقيق فوزه الثاني على التوالي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، من أجل إحياء فرصته في الصعود إلى الأدوار الإقصائية.

ويقبع نادي وفاق سطيف في المركز الأخير بالمجموعة الأولى وفي جعبته 4 نقاط، ويتساوى مع الأهلي بنغازي الليبي الذي يتواجد في المركز الثالث، أما إنييمبا النيجيري يتواجد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويأتي بعد ذلك في الصدارة اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وفي رصيده 8 نقاط.

بث مباشر وفاق سطيف واورلاندو

وتنقل مباراة وفاق سطيف واورلاندو على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد فؤاد”، كما تذاع على بين سبورت كونيكت.

وتنطلق صافرة بداية مباراة وفاق سطيف واورلاندو في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت الجزائر، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

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