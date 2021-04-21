يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز ونكانا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم 21-4-2021، لحساب دور المجموعات.

يحل نادي بيراميدز المصري ضيفًا ثقيلًا على نكانا الزامبي، اليوم الأربعاء، في نكانا ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2021.

وستحسم مواجهة بيراميدز ونكانا الصراع على خطف بطاقة التأهل الثانية إلى الإدوار الإقصائية، بعدما حسم نادي الرجاء المغربي التأهل على رأس المجموعة، بينما فقد نامونجو التنزاني كل فرصه في المنافسة.

وفاز بيراميدز في الجولتين الأولى والثانية على حساب نكانا ونامونجو، قبل أن يتعرض للخسارة ذهابًا وإيابًا أمام الرجاء المغربي.

في المقابل، خسر نكانا أول مباراتين أمام بيراميدز والرجاء، ثم عاد بقوة وانتصر في مباراتي الذهاب والإياب على نامونجو التنزاني.

ويتربع الرجاء على قمة المجموعة بالعلامة الكاملة 12 نقطة، ويتساوى بيراميدز مع نكانا بـ6 نقاط في المركز الثاني، بينما يتذيل نامونجو التنزانى الترتيب دون نقاط.

بث مباشر بيراميدز ونكانا

وتنقل مباراة بيراميدز ونكانا على قناة بي إن سبورتس 6، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد فوزي”، كما تذاع على بين سبورت كونيكت.

ويدير مباراة بيراميدز ونكانا، الحكم النيجيري “جوزيف أوجابور”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

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