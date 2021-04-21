الامارات | إنتر ميلان لم يعد ضمن مشروع دوري السوبر الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان لم يعد ضمن مشروع دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إنتر ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء إن النادي لم يعد ضمن مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وأعلن إنتر في بيان "نحن ملتزمون دائما بمنح مشجعينا أفضل تجارب ممكنة في كرة القدم، الابتكار والشمول من ضمن جيناتنا منذ تأسيس النادي".

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن إنتر لم يعد مهتما بالمشاركة في دوري السوبر.

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