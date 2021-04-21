الامارات | أتلتيكو مدريد يعلن انسحابه من الدوري السوبر الاوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يعلن انسحابه من الدوري السوبر الاوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أتلتيكو مدريد الاسباني الاربعاء في بيان انسحابه من مشروع الدوري السوبر الاوروبي، لينضم بالتالي الى الاندية الانكليزية الستة وانتر الايطالي في هذه الخطوة.

وجاء في بيان صادر على موقع نادي العاصمة أن "مجلس الادارة الذي اجتمع صباح الاربعاء قرر إبلاغ رسميًا الدوري السوبر ومؤسّسيه قراره بعدم جعل عضويته في المشروع رسمية".

وذكر البيان أن أتلتيكو وافق على الانضمام بناء على "ظروف لم تعد موجودة حاليا"، وأن المدير دييجو سيميوني، بجانب لاعبيه، كانوا سعداء بالقرار خاصة "وأن المزايا الرياضية يجب أن تسود فوق أي معايير أخرى".

وأعلن أتلتيكو برفقة ريال مدريد وبرشلونة والأندية الإيطالية الثلاثة يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، بجانب الأندية الستة الكبرى في إنجلترا عن الدوري الجديد مساء الأحد الماضي ليثير ردة فعل غاضبة في عالم كرة القدم.

ومع ذلك وضعت أندية ليفربول، تشيلسي، أرسنال، توتنهام، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، البطولة مثار شك بشكل فوري بعد انسحابها من البطولة مساء امس الثلاثاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news