الامارات | عاجل.. مصدر يؤكد أن الدوري السوبر الأوروبي لم يعد موجودا

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مصدر يؤكد أن الدوري السوبر الأوروبي لم يعد موجودا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الايطالي أن مشروع الدوري السوبر الاوروبي الانفصالي الذي أطلقه 12 من كبار أندية القارة لا يمكن أن يبصر النور بعد انسحاب الاندية الانكليزية الستة الثلاثاء، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مقربين منه الاربعاء.

وردًا على سؤال عما إذا كان "الدوري السوبر سيتوقف بدون الأندية الإنجليزية"، أكد المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته حقيقة ذلك، علمًا أن أسهم بطل ايطاليا تراجعت بنسبة 12 في المئة في بورصة ميلانو بعد انهيار المشروع الاربعاء.

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