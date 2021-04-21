الامارات | مفاجأة.. راتب كبير ومكافأة ضخمة لمدرب المنتخب السوري نبيل معلول

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. راتب كبير ومكافأة ضخمة لمدرب المنتخب السوري نبيل معلول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس الاتحاد الرياضي العام في سورية، فراس معلا، عن الراتب الشهري للمدرب التونسي نبيل معلول خلال توليه الإدارة الفنية الحالية للمنتخب السوري، والذي يبلغ 45 ألف دولار، بجانب حصول معلول على مليون و200 ألف دولار كجائزة خاصة فيما إذا تأهل منتخب "نسور قاسيون" إلى كأس العالم المقبلة في 2022.

وقال معلا في حديث لـ "إذاعة المدينة إف إم"، إن: "رغم الأداء المتواضع للمنتخب خاصة في المباريات الودية الأخيرة، إلا أننا نقدم في الاتحاد الرياضي العام بسورية كافة التسهيلات لاتحاد كرة القدم بما فيها الميزانية الخاصة بالجهاز الفني بإدارة المدرب التونسي نبيل معلول".

وأضاف: "يتقاضى معلول راتباً شهرياً قدره 45 ألف دولار، بجانب أنه سيحصل على جائزة قيمة تبلغ مليون و200 ألف دولار، في حال نجح في قيادة المنتخب إلى التأهل لكأس العالم".

وسادت حالة من الاستياء في الشارع الرياضي السوري، جراء الأداء الغير مقنع لمنتخب "نسور قاسيون" في المواجهات الودية الأخيرة التي خاضوها الشهر الماضي، خاصة الخسارة أمام الأردن بنتيجة هدف دون رد، واتبعت بهزيمة أمام إيران بواقع ثلاثة أهداف لهدف واحد، في أداء لم يرتقي إلى طموحات السوريين الباحثين عن تحقيق الحلم بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى، خصوصاً أن "نسور قاسيون" سيكملون يوليو المقبل التصفيات التأهيلية المشتركة لكل من مونديال 2022، وكأس آسيا في الصين 2023.

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