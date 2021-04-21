شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام المصرية للإتصالات في دوري سوبر السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك أمام فريق المصرية للإتصالات، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، ضمن اللقاء الثالث من منافسات ربع نهائي دوري السوبر.

وأقيمت المباراة على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، واستطاع فريق المصرية للإتصالات أن ينهي اللقاء لصالحه بنتيجة (77-67).

ويقام الدور ربع النهائي بنظام البلاي أوفس، إذ يتواجه الفريقان في 5 لقاءات إذ حسم أحدهما 3 مباريات لصالحه يتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بفوز الزمالك بنتيجة (76-47)، قبل أن يحققوا فوزًا في اللقاء الثاني بنتيجة (92-59)، بينما حقق فريق المصرية للإتصالات الفوز في المباراة الثالثة.

ويحتاج فريق الزمالك إلى الفوز في مباراة الغد، ليضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي، أما إذا حقق فريق الاتصالات الفوز سيلجأ الفريقان لمباراة فاصلة تقام يوم السبت المقبل.

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد السكندري هو حامل لقب هذه البطولة في العام الماضي على حساب النادي الأهلي.