شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أتلتيكو مدريد ينضم للمنسحبين من دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكتيبة المنسحبين من مشروع دوري السوبر الأوروبي، بعدما أعلن تراجعه عن المشاركة فيه في بيان نشره، صباح اليوم الأربعاء، على موقعه الرسمي.

وكانت الأندية الإنجليزية الـ 6 قد انسحبت من المشروع، مساء أمس الثلاثاء، فيما انضم إليهم أيضًا إنتر ميلان، صباح اليوم.

وقال البيان: «قرر مجلس إدارة نادي أتلتيكو مدريد، صباح اليوم الأربعاء، إعلام السوبرليج والأندية المؤسسة الأخرى بشكل رسمي بقراره بعدم إتمام انضمامه إلى المشروع».

وأضاف: «أتلتيكو مدريد اتخذ القرار الاثنين الماضي للانضمام إلى المشروع في رد فعل على ظروف لم تعد موجودة اليوم».

وتابع البيان: «بالنسبة للنادي، الانسجام شيء أساسي بين جميع المجموعات المكونة لعائلة الروخيبلانكوس، خاصة جماهيرنا. لقد أظهر أعضاء الفريق الأول والمدرب رضائهم عن قرار النادي، متفهمين أن المزايا الرياضية يجب أن تسود فوق أي معايير أخرى».