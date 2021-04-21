شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إنتر ميلان يعلن انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رسميًا انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي، صباح اليوم الأربعاء، مؤكدًا التزامه تجاه جماهيره بمنحه أفضل تجربة للاستمتاع بكرة القدم.

وقال إنتر ميلان، في بيان نشره على موقعه الرسمي: «يؤكد نادي إنتر ميلان أنه لم يعد جزءً من مشروع دوري السوبر الأوروبي. نحن دائمًا ملتزمون بمنح الجماهير أفضل تجربة كرة قدم، الابتكار والشمول جزء من حمضنا النووي منذ تأسيسنا. إن مشاركتنا مع جميع أصحاب المصلحة لتحسين صناعة كرة القدم لن تتغير أبدًا».

وأضاف: «إنتر يؤمن أن كرة القدم، ككل جزء من أي نشاط، يجب أن يتحلى باهتمام تجاه التحسين المستمر لبطولاته للاستمرار في إثارة حماس الجماهير من كل الأعمار حول العالم، في إطار من الاستقرار المالي».

واختتم: «بهذه الرؤية، نتطلع للاستمرار في العمل مع المؤسسات وأصحاب المصالح من أجل مستقبل اللغبة التي نحبها جميعًا».