شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. جدول مباريات منتخب مصر الأوليمبى في دورة الألعاب الاوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض المنتخب الاوليمبى مباراتة الأولى باوليمبياد طوكيو يوم 22 يوليو المقبل أمام إسبانيا في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة«، بينما يلعب الجولة الثانية»25 يوليو ضد الأرجنتين «الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة. وتقام الجولة الثالثة يوم 28 يوليو وتلعب مصر ضد أستراليا في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة

ومن المقرر أن تقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين. وتقام مباريات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو على مدار أيام 22 و25 و28 يوليو، حيث ستقام ثمان مباريات في المجموعات الأربعة خلال كل يوم على حدة.

وستبدأ منافسات كرة القدم في الأولمبياد مع اليوم الأول من الدورة، والتي سيشهد خوض منتخب مصر لمواجهة ضد نظيره الإسباني ستكون في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت اليابان.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة في الأولمبياد إلى دور الثمانية والذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بصفته بطلًا للقارة الأفريقية في بطولة تحت 23 عام والتي أقيمت في القاهرة، وصعد معه منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وجاء نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان، المكسيك، جنوب أفريقيا، فرنسا.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، هندوراس، نيوزيلندا، رومانيا.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، إسبانيا، مصر، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.

وكان من المفترض أن تقام الأولمبياد الصيف الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتنطلق أولمبياد طوكيو يوم 23 يوليو وتنتهي في 8 أغسطس، على أن يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية مباشرة.وقسمت المنتخبات الـ16 قبل القرعة إلى 4 مستويات وفقا لنتائجها في آخر 5 دورات أولمبية، مع منح نقاط إضافية لأبطال المنافسات القارية، ما يعني حصول مصر على نقاط إضافية بعد تتويجها بكأس إفريقيا تحت 23 عاما في 2019