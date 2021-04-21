شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلي يواجه سبورتنج في دوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم أمام فريق سبورتنج، في رابع لقاءات الفريقين بالدور ربع النهائي من دوري السوبر للمحترفين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء اليوم على صالة سبورتنج بالإسكندرية، ويسعى «رجال سلة الأهلي» إلى الفوز بها لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وكان سبورتنج قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة ٧٤-٥٧ قبل أن يفوز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة ٧٤-٧٠، ثم حقق الفوز أمس بنتيجة ٧٧-٧٤ ليتفوق بنتيجة 2-1 في المواجهات التي تقام بنظام «best of 5».