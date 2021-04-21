شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2006 يواجه الزمالك اليوم في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ ضيفاً على الزمالك، اليوم الأربعاء، في المباراة التي تقام على ملعب الزمالك، ضمن الجولة السابعة للمرحلة النهائية من بطولة الجمهورية.

يأمل الأهلي في مواصلة تحقيق نتائجه الجيدة في البطولة، بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين على التوالي؛ على حساب المصري والمقاولون العرب، كما يسعى لتكرار الفوز على الزمالك مرة أخرى، بعدما فاز عليه بهدف دون رد في لقاء الدور الأول؛ وذلك من أجل تعزيز صدارته للترتيب، والاقتراب من التتويج بلقب بطولة الجمهورية.

ويحتل الأهلي ٢٠٠٦ صدارة ترتيب البطولة، برصيد ١٣ نقطة، جمعها من الفوز في ٤ مباريات والتعادل في مباراة واحدة والهزيمة في مثلها، حيث تعادل مع المقاولون العرب ١- ١، وفاز على الزمالك ١- صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢- صفر، وخسر من إنبي صفر- ٢، وفاز على المصري ٣- صفر، وعلى المقاولون العرب ٣- صفر، مسجلاً ١٠ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي أسامة زكي مديراً فنياً وأحمد صديق مدرباً عاماً، ومحمد فتوح مدرب حراس المرمى، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وعمار فتحي الإداري، وأحمد ممدوح المدلك، وطه محمد المعد البدني.