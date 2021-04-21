شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم شبابه برباعية استتعدادًا لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الاتحاد السكندري على فريق الأمل بالنادي، والمكون من فرق قطاع الناشئين، بأربعة أهداف مقابل هدفين في تجربة ودية جمعت الفريقين مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز السبت المقبل، وسجل رباعية الاتحاد السكندري كلا من روماريو ويلياميز، وفوزي الحناوي وأحمد حمدين (هدفين).

فيما، ووجه محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري، الدعوة إلى الجهاز الفنى للفريق بقياده حسام حسن، وجميع اللاعبين، والجهاز الطبي، والإداري، إلى مأدبة إفطار اليوم «الأربعاء»، لتحفيز اللاعبين قبل موقعه بيراميدز في الدوري المصري المقرر لها السبت المقبل.

ويسعى محمد مصيلحى إلى تصفية الأجواء داخل الاتحاد السكندري، وتحفيز اللاعبين للحفاظ على موقع الفريق بجدول الدوري والاستمرار في المنافسة على المربع الذهبي والتأهل للمشاركة الإفريقية الموسم المقبل، وذلك بعدما ودع الفريق بطولة كاس مصر امام وادي دجلة