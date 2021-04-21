شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني يقود دفاع الزمالك أمام الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل فريق الزمالك اليوم الأربعاء، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، غدا الخميس، في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري، حيث يخوض الفريق الأبيض مرانه الأخير اليوم قبل إعلان الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة المباراة للدخول في المعسكر.

ويغيب محمود علاء مدافع الزمالك، عن مواجهة الإنتاج الحربى، بسبب الإيقاف، لحصول اللاعب على ثلاث انذارات، وتلقى محمود علاء ثلاث إنذارات خلال مشاركته مع فريقه في مواجهات حرس الحدود وسيراميكا والأهلى، ليغيب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإنتاج الحربى، ومن المقرر أن يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على خدمات محمد عبدالغني في خط الدفاع لتعويض غياب محمود علاء.