شكرا لقرائتكم خبر عن عظيمة: سنعمل على تصحيح الأخطاء و القادم أفضل للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عظيمة، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء بدور الـ16 لكأس مصر، هو مكسب مهم لأنه قاد فريقه إلى دور الثمانية بكأس مصر، موجها الشكر للاعبين على المجهود والوعي الخططي الذين استوعبوه خلال فترة قصيرة قرابة أسبوعين أو ثلاثة.

وقال عظيمة، في تصريحات تليفزيونية، إن مفتاح طقطق لاعب على مستوى عالٍ ويسهل عليه كثيرا أنه يلعب في أكثر من مركز، وليس هو فقط، بل أكثر من لاعب لديهم المرونة الخططية للعب في أكثر من مكان، وهو ما يسهل كثيرا على المدرب.

وأضاف: «في الفترة القادمة هناك بعض الأخطاء سنعمل على تصحيحها ونعد بالأفضل في القادم»، مشيرًا إلى أن هشام محمد تعرض لكدمة في قدمة وقام بتغييره سريعا وشارك بدلا منه مصطفى شبيطة وقدم أداء طيبا، فيما كان هناك استعجال من اللاعبين بالشوط الثاني.