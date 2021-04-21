شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي ضد سموحة: علي لطفي أساسيًا وشريف يقود الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل النادي الأهلي، فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، اختبارًا محليًا عندما يستضيف سموحة باستاد الأهلى وي السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 لبطولة الدورى الممتاز.

ويسعي حامل لقب الدوري لمواصلة الانتصارات، بعدما فاز الأحد الماضي على الزمالك بهدفين لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة.

وينوي موسيماني استمرار الدفع بالحارس البديل على لطفي في مباراة اليوم بعد تألقه اللافت للنظر في مباراة الزمالك الأخيرة بعدما تصدى لركلة جزاء، ورغم عودة الشناوي وشفاؤه من فيروس كورونا إلا أن النية تتجه في الجهاز الفني للاستعانة بعلى لطفي لأسباب معنوية، وحتى تتم مكافأة الحارس على تألقه أمام الزمالك.

ويعتبر التشكيل الأقرب للأهلي الذى سيخوض به مواجهة سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: على لطفي

الدفاع: رامى ربيعة - سعد سمير - بدر بانون - أحمد نبيل كوكا -

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة

الهجوم: كهربا - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.