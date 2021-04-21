شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه فاركو وسموحة وديًا استعدادًا للإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم الأربعاء معسكراً مغلقاً بالإسكندرية وينتهى يوم 25 من نفس الشهر، ويتخلل المعسكر مباراتين وديتن بجانب إقامة تدريبات مكثفة تحضيراً للقاء الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل، على استاد الأهلى وي السلام، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، لفرض مزيد من الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.

ويلتقى الدراويش نظيره فاركو يوم 24 على أن يواجه في اليوم الذي يليه منافسه سموحة ويعقبه العودة للإسماعيلية.

وفضل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للإسماعيلية لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.