ألابا للتوقيع مع ريال مدريد لخمس سنوات

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برلين : اقترب النمسوي دافيد ألابا أبرز ركائز بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في السنوات الثماني الاخيرة، من توقيع عقد مع نادي ريال مدريد الإسباني لمدة خمس سنوات، بحسب ما أكدت شبكة "سكاي" الرياضية الثلاثاء.

ولعب ألابا (28 عاما)، القادر على شغل عدة مراكز (ظهير، قلب دفاع، لاعب ارتكاز) دوراً رئيساً في نجاحات بايرن خلال العقد الماضي أبرزها تتويجه مرتين بلقب دوري ابطال اوروبا (2013 و2020) وتسعة ألقاب في الدوري المحلي من ضمن 26 لقبا. وهو يتجه للقب عاشر في البوندسليغا قد يحسمه السبت المقبل.

وكان ألابا الذي خاض 428 مباراة مع بايرن قد أعلن في شباط/فبراير الماضي رغبته بالرحيل رافضا تمديد عقده "اتخذت قرار خوض تحد جديد بعد هذا الموسم، سأترك النادي".