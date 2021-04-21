شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى لا يعرف الفوز على الأهلى قبل موقعة الدورى.. رصيده هزيمتان وتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، لتحقيق الفوز الأول على النادى الأهلى في تاريخه في المباراة، المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء، على استاد السلام، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدورى.

يدخل سموحة اللقاء في المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 مباراة لعبها حتى الآن، فاز في 4 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر واحدة، بينما يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 30 نقطة من 12 مباراة فقط فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يهزم حتى الآن.

ويأمل أحمد سامى في تحقيق الفوز الأول له على النادى الأهلى، حيث واجه الأحمر 3 مباريات قبل مواجهة الأربعاء، فشل في تحقيق أي فوز، واكتفى بتعادل وهزيمتين.

وأول هزيمة لأحمد سامي كانت مع النجوم ضد الأهلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري موسم 2018-2019، ثم تعادل مع طلائع الجيش ضد الأهلي بهدف لمثله في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري موسم 2017-2018.

وتعرض أحمد سامي لخسارة كبيرة أمام الأهلي مع طلائع الجيش بثلاثية نظيفة بالجولة العاشرة من بطولة الدوري موسم 2016-2017.