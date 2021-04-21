شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يبحث عن 3 وديات فى يونيو ويوليو بعد التواجد فى مجموعة الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن خوض 3 وديات للفراعنة الصغار خلال شهر يونيو و يوليو المقبلين قبل المشاركة في أوليمبياد طوكيو المقرر لها 22 يوليو .

يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب اجتماع خلال الساعات الجارية لتحديد المنتخبات التي سيفاوضها للعب معا وديا في التوقف الدولي خلال شهر يونيو والتوقف المخصص للمنتخب الاوليمبي في شهر يوليو ولعب 3 أو 4 وديات بناء علي الظروف المتاحة وقتها بسبب فيروس كورونا.

أوقعت قرعة منافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتى يشارك فيها المنتخب الوطني بقيادة المدرب شوقي غريب، والتى أجريت فى مقر "الفيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية منتخب الفراعنة، بعد نجاحه في الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة تحت 23 عاما فى مجموعة الموت.

وحل منتخب الفراعنة فى المجموعة الثالثة: مجموعة الموت مع منتخبات الأرجنتين - إسبانيا - مصر- أستراليا.

وتحقق للمنتخب الوطنى السيناريو الأسوأ فى القرعة والوقوع فى مجموعة الموت، خاصة بتواجد منتخبات قوية للغاية فى جميع التصنيفات، منها الأرجنتين فى التصنيف الأول، وإسبانيا فى التصنيف الثانى، بالإضافة إلى استراليا فى التصنيف الرابع.

وجاءت نتائج قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ومجموعة منتخب مصر الأوليمبى، كالتالى:

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية