شكرا لقرائتكم خبر عن نهائيات كأس مصر لرجال اليد بدون جماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشهد نهائيات كأس مصر لكرة اليد المحدد لها يومى 23 و 24 أبريل الجارى عدم حضور جماهير وفقا لقرار الإتحاد أمنيًا و صحيا لعدم إنتشار فيروس كورونا .

يحضر نهائيات مسابقات اليد أعضاء مجلس إدارة الناديان و بعض من آسر اللاعبين فقط .

تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 أبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن تقام فى اليوم التالى مباراتا تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.

و توج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18 فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الأثنين لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة الساس من أكتوبر .

جاء إقامة مباراة فاصلة فى ظل تعادل كل الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة مساء الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.