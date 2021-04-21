شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تدفع كارتيرون لإتباع سياسة التدوير بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، اتباع سياسة التدوير في التشكيل الأساسي لفريقه خلال المباريات المقبلة، لذا ستشهد التشكيلة البيضاء إجراء بعض التعديلات في المواجهات القادمة.

ويدرس كارتيرون إجراء بعض التعديلات في تشكيل الزمالك الذى ظهر في مباراة القمة خلال مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدا ، حيث أقترب محمد عبد الشافي من مركز الظهير الأيسر كما أقترب أحمد سيد زيزو من العودة للتشكيل الأساسي بعد فترة غياب، وكذلك عودة التونسي سيف الدين الجزيري لقيادة الهجوم بدلا من مروان حمدي وأيضا مشاركة محمد عبد الغني في خط الدفاع بجوار محمود الونش.

وخسر الزمالك من الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.

ويكشف ”الخليج 365” عن 3 أسباب تدفع كارتيرون لإتباع سياسة التدوير عند اختيار تشكيل الزمالك في الفترة القادمة :-

ضغط المباريات

الفترة المقبلة ستشهد نظام التدوير بين لاعبي الزمالك في المشاركة بالمباريات خاصة أن الفريق سيخوض لقاء كل ثلاثة أيام تقريبا وسيكون هناك إجهاد في حالة مشاركة مجموعة معينة بصفة مستمرة.

تراجع مستوي بعض اللاعبين

كما أدي تراجع مستوي بعض لاعبي الزمالك في استقرار كارتيرون على إجراء تعديلات مستمرة في التشكيل ليشارك في المباريات المتألقين فقط في التدريبات ومن يثبت نفسه بهدف أن يكون هناك روح منافسة بين اللاعبين.

مشاهدة كافة اللاعبين داخل الملعب

كما يسعي كارتيرون لاستغلال المباريات المقبلة للزمالك في مشاهدة كافة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر لتحديد موقفه النهائي من لاعبي الفريق وحسم مصير بعضهم خاصة أن مسئولي القلعة البيضاء يترقبون معرفة قرارات المدير الفني بخصوص استمرار أو رحيل بعض اللاعبين مما يستلزم منحهم فرصة المشاركة في المباريات.