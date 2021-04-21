شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى بعد تواجده مع الأرجنتين وإسبانيا فى أولمبياد طوكيو: جاهزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم بقيادة شوقى غريب أن التواجد فى مجموعة واحدة مع الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا لأوليمبياد طوكيو يضع الفراعنة فى تحدٍ قوى لبذل جهد كبير على حجز تذكرة التأهل لدور الـ8.

وتابع مسئولو منتخب مصر الأولمبى أن فريق الفراعنة سيكون جاهز بشكل قوى للمشاركة فى الأوليمبياد والعمل من الآن على التأهل للدور التالى، وسنبذل قصارى جهدنا لتمثيل مشرف لمصر فى البطولة الأهم بعد كأس العالم.

وأوقعت قرعة منافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتى تقام الصيف المقبل، ويشارك فيها المنتخب الوطني بقيادة المدرب شوقي غريب، والتى أجريت فى مقر "الفيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية المنتخب فى مجموعة الموت التى تضم منتخبات الأرجنتين - إسبانيا - مصر - أستراليا.

وتحقق للمنتخب الوطنى السيناريو الأسوأ فى القرعة والوقوع فى مجموعة الموت، خاصة بتواجد منتخبات قوية للغاية فى جميع التصنيفات، منها الأرجنتين فى التصنيف الأول، وإسبانيا فى التصنيف الثانى، بالإضافة إلى فرنسا فى التصنيف الرابع.

وجاءت نتائج قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ومجموعة منتخب مصر الأوليمبى، كالتالى:

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.