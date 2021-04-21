شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقر على استبعاد حسين السيد مارسيلو من معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال على استبعاد حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للدراويش من السفر مع الفريفق لمعسكر الإسكندرية بهدف بقائه لاستكمال برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة مزق العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة المصرى البورسعيدى الأخيرة بالدورى ويغيب على إثره ثلاثة أسابيع عن الملاعب.

ويدخل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، اليوم الأربعاء، معسكراً مغلقاً بالإسكندرية وينتهى يوم 25 من نفس الشهر، ويتخلل المعسكر وديتان بجانب إقامة تدريبات مكثفة تحضيرا للقاء الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل، على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، لفرض مزيد من الانسجام والتركيز بين عناصر الفريق.

ويتلقى الدراويش فريق فاركو يوم 24، على أن يواجه فى اليوم الذى يليه منافسه سموحة ويعقبه العودة للإسماعيلية.

وفضل الجهاز الفنى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات عقب العودة للمحافظة لمدة 24 ساعة ، وذلك ضمن الاستعداد لاستكمال مشواره المحلى.

وقرر إيهاب جلال خضوع لاعبيه لقياسات الوزن بشكل يومى قبل المران على أن تتم معاقبة أى لاعب تثبت زيادة وزنة بعقوبة مادية حتى يحرص اللاعبين على الحفاظ على لياقتهم البدنية، ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الحالية فى تجهيز المصابين والبدلاء لمواجهة الإنتاج الحربى، ويرى جلال أن هذا التوقف فرصة كافية لترتيب أوراق فريقه بعد خوض مباراتين أمام سيراميكا ثم المصرى.

وحدد إيهاب جلال شروط الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبين عقب الفوز على المصرى البورسعيدى واستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث يشترط جلال استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الدراويش في جدول الدوري من أجل صرف المستحقات المجمدة بسبب تراجع النتائج.