شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة.. على لطفى يواصل الظهور وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء اختبارا محليا عندما يستضيف سموحة باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 لبطولة الدورى الممتاز، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات بعدما فاز الأحد الماضي على الزمالك بهدفين لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة الرابطة لبطولة الدوري الممتاز.

وينوي موسيماني استمرار الدفع بالحارس البديل على لطفي في مباراة الليلة بعد تألقه اللافت للنظر في مباراة الزمالك الأخيرة بعدما تصدى لركلة جزاء وأنقذ مرمى الأهلي من عدة فرص مُحققة ، ورغم عودة الشناوي وشفاؤه من فيروس كورونا إلا أن النية تتجه في الجهاز الفني للإستعانة بـ"على لطفي" لأسباب معنوية وحتى تتم مكافأة الحارس على تألقه أمام الزمالك.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة مكون من :

في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: رامى ربيعة ، سعد سمير، بدر بانون، أحمد نبيل كوكا

فى خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة

في خط الهجوم: وليد سليمان، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

الأهلى صعد إلى المركز الثاني برصيد 30 بعد الفوز على الزمالك يوم الأحد الماضى الذى استمر في الصدارة برصيد 33 نقطة بينما يحتل فريق سموحة السكندرى المركز الثامن برصيد 24 نقطة.