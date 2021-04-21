الامارات | مالك ليفربول يعتذر إلى المشجعين والمدرب كلوب بسبب الدوري السوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن مالك ليفربول يعتذر إلى المشجعين والمدرب كلوب بسبب الدوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم جون هنري مالك ليفربول الرئيسي باعتذار إلى المشجعين والمدرب يورجن كلوب اليوم الأربعاء بسبب الارتباك الناجم عن إعلان المشاركة في دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وكان ليفربول ضمن ستة أندية إنجليزية أعلنت تأسيس دوري السوبر يوم الأحد، قبل التراجع أمس الثلاثاء وسط عاصفة من الاعتراضات من المشجعين واللاعبين والمدربين والحكومات، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا).

وقال هنري في مقطع فيديو عبر موقع النادي "أنا آسف، وأنا وحدي المسؤول عن هذه الأجواء السلبية غير الضرورية في اليومين الأخيرين".

وأضاف "هذا شيء لن أنساه، وهذا يظهر القوة التي تمتلكها الجماهير اليوم، وستستمر في امتلاكها عن حق".

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